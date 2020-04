Saras | revoca dividendo | per Moratti ‘scelta di prudenza’

(Di venerdì 17 aprile 2020) Milano, 17 apr. (Adnkronos) – Il cda diha deciso dire la proposta di distribuzione e quella di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie. Lo fa sapere la raffineria in una nota, dove il presidente, Massimo, commenta: “Sia la distribuzione delsugli utili 2019 che la proposta di piano di buy back saranno rivalutate quando il contesto economico di riferimento sarà maggiormente definito”. La società hato anche l’assemblea del 21 aprile riconvocandone una il 22 maggio 2020. “In un contesto difficile – afferma sempre– la nostra raffineria, sito produttivo di interesse strategico, ha continuato ad operare fornendo beni essenziali, quali l’energia elettrica e i prodotti petroliferi, in Sardegna e sulla penisola. Tutto ciò avendo la massima attenzione alle ...

