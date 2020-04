Rezza: “Trend decrescente ma il virus continuerà a circolare, anche se con minore intensità” (Di venerdì 17 aprile 2020) L’epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Rezza, ha tenuto una conferenza stampa con il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. Rezza ha spiegato l’andamento dell’epidemia in Italia. “Abbiamo un trend decrescente nel numero dei casi quando li presentiamo per data di comparsa dei sintomi. I casi che registriamo nel bollettino quotidiano non sono nuovi contagi. Sono avvenuti in media venti giorni prima. Stiamo assistendo ad una diminuzione della trasmissione ma non vuol dire che l’epidemia sta scomparendo. Il virus continuerà a circolare probabilmente con minore intensità”. Sul famoso picco: “Non abbiamo raggiunto alcun picco. Abbiamo provocato artificiosamente il picco con il lockdown che ha abbattuto i contagi, ma la popolazione rimane suscettibile. Se non teniamo alta la guardia può ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) L’epidemiologo dell’Istituto Superiore di Sanità, Giovanni, ha tenuto una conferenza stampa con il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro.ha spiegato l’andamento dell’epidemia in Italia. “Abbiamo un trendnel numero dei casi quando li presentiamo per data di comparsa dei sintomi. I casi che registriamo nel bollettino quotidiano non sono nuovi contagi. Sono avvenuti in media venti giorni prima. Stiamo assistendo ad una diminuzione della trasmissione ma non vuol dire che l’epidemia sta scomparendo. Ilcontinuerà aprobabilmente conintensità”. Sul famoso picco: “Non abbiamo raggiunto alcun picco. Abbiamo provocato artificiosamente il picco con il lockdown che ha abbattuto i contagi, ma la popolazione rimane suscettibile. Se non teniamo alta la guardia può ...

