Perché «DOC – Nelle tue mani» ci mancherà

(Di venerdì 17 aprile 2020) Le serie interrotte a metà sono amanti crudeli: strisciano via nel cuore della notte senza lasciare una traccia, un bigliettino, qualsiasi cosa che renda l’addio meno traumatico di quanto non sia. DOC – Nelle tue mani, la nuova fiction prodotta da Lux Vide e trasmessa su Raiuno per quattro settimane, un po’ un’amante crudele lo è stata, ma non per colpa sua. Il coronavirus ha, infatti, costretto a sospendere le riprese prima che il prodotto venisse completato ed è per questo che le quattro puntate mancanti le vedremo con molta probabilità a ottobre, con la speranza che la pandemia si allenti e non si acutizzi. Nel frattempo, però, lo spettatore si sente abbandonato sul più bello: come possiamo dormire sonni tranquilli ora che sappiamo che Sardoni (Raffaele Esposito) ha manomesso le pillole di Andrea Fanti allo scopo di avvelenarlo per metterlo fuori gioco? E come facciamo a resistere alla tentazione di scoprire come si metteranno le cose con Agnese Tiberi (Sara Lazzaro) dopo la notte di passione passata insieme?