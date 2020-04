"Non sapevamo fossero carabinieri". Natale Hjort si difende dal carcere (Di venerdì 17 aprile 2020) "Non ci siamo resi conto che quei due fossero carabinieri". Con la dichiarazione di Christian Gabriel Natale Hjort si è aperto oggi in corte d'assise il processo per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate la mattina del 26 luglio del 2019 nel quartiere Prati, mentre il collega Andrea Varriale se l'è cavata con ferite lievi. Udienza rigorosamente a porte chiuse, celebrata nell'aula Occorsio, con le parti distanziate e munite di mascherine e gli imputati, l'americano Natale Hjort e il connazionale Finnegan Lee Elder, videocollegati rispettivamente dal carcere di Rebibbia e da quello di Regina Coeli. Il presidente Marina Finiti, dopo una lunga camera di consiglio, ha sostanzialmente accolto le richieste delle difese, sfrondando in alcuni casi la lista dei testimoni. Ci sarà una perizia psichiatrica ... Leggi su agi Omicidio Cerciello Rega - in udienza Natale Hjorth : “Non sapevamo fossero carabinieri”

