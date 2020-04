Lucia Azzolina: "A scuola non si torna" (Di venerdì 17 aprile 2020) A scuola non si torna perché ci sono ancora troppi rischi. Questo il pensiero della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina in un’intervista sul Corriere della sera in cui fa presente che si “allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio” e che “il governo prenderà a giorni una decisione”.Quanto al come finirò la scuola, la ministra precisa che “se lo studente merita 8 avrà 8, se merita 5 avrà 5” ma in ogni caso “la didattica a distanza ci ha permesso di mettere in sicurezza l’anno che altrimenti sarebbe andato perso” cosicché “alla fine tutti avranno un voto” e “chi risulta insufficiente recupererà il prossimo anno con attività individualizzate”.Per la maturità, invece, la ministra dice che “sarebbe ... Leggi su huffingtonpost LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Improbabile ritorno delle scuole a maggio - parla Lucia Azzolina

