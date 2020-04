Lena Yokoyama, violinista suona su tetto dell'ospedale di Cremona/ Video: omaggio a.. (Di venerdì 17 aprile 2020) Lena Yokoyama, la nota violinista giapponese suona sul tetto dell'ospedale di Cremona per coloro che stanno combattendo col Coronavirus Leggi su ilsussidiario Sul tetto dell'Ospedale di Cremona suona Lena Yokoyama (VIDEO)

Coronavirus - la violinista in concerto sul tetto dell’ospedale di Cremona : l’esibizione di Lena Yokoyama nel luogo simbolo della lotta al Covid (Di venerdì 17 aprile 2020), la notagiapponesesuldiper coloro che stanno combattendo col Coronavirus

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Suona il violino sul tetto dell'ospedale in omaggio a #Cremona. La singolare performance della musicis… - ErneCremonesi : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Suona il violino sul tetto dell'ospedale in omaggio a #Cremona. La singolare performance della musicista Len… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: Cremona, la violinista Lena Yokoyama suona sul tetto dell'ospedale. VIDEO - monicascapin77 : RT @anna_annie12: Cremona, la violinista Lena Yokoyama suona sul tetto dell'ospedale. VIDEO - salidaparallela : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus Suona il violino sul tetto dell'ospedale in omaggio a #Cremona. La singolare performance della musicista Len… -