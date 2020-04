Juventus, i LA Galaxy piombano su Higuain: “Sarebbe un sogno”. Nel mirino altri due top player bianconeri (Di venerdì 17 aprile 2020) Sei mesi al Chelsea, sei al Milan e poi il ritorno alla Juventus. Queste le ultime tappe della carriera di Gonzalo Higuain, che potrebbe arricchirsi di una nuova esperienza. C’è, infatti, chi sogna di allenarlo. E’ Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Los Angeles Galaxy, che non si è nascosto in un’intervista a ‘Tuttosport’: “Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Però nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare alla Juventus e in Europa. Forse è presto. Conosco tutta la famiglia. Ibra è stato sostituito con il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui. Higuain sarebbe un discorso a parte, un sogno per il futuro”. Ma gli americani non si fermano qui. Si sognano altri due colpi dalla Juventus: ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 17 aprile 2020) Sei mesi al Chelsea, sei al Milan e poi il ritorno alla. Queste le ultime tappe della carriera di Gonzalo, che potrebbe arricchirsi di una nuova esperienza. C’è, infatti, chi sogna di allenarlo. E’ Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei Los Angeles, che non si è nascosto in un’intervista a ‘Tuttosport’: “Sarebbe un sogno, parliamo di uno dei migliori attaccanti del mondo. Però nell’immediato la vedo dura. Ho sentito un’intervista di Gonzalo nella quale diceva di voler restare allae in Europa. Forse è presto. Conosco tutta la famiglia. Ibra è stato sostituito con il Chicharito Hernandez e siamo contenti di lui.sarebbe un discorso a parte, un sogno per il futuro”. Ma gli americani non si fermano qui. Si sognanodue colpi dalla: ...

CalcioJcom : New post: Schelotto: “Higuain a Los Angeles, sogno per il mio Galaxy” - ItaSportPress : Higuain in Mls? Il tecnico dei LA Galaxy ammette: 'Sarebbe un sogno e ci sono altri due giocatori della Juventus ch… -