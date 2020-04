Incendio nel campo rom di Giugliano: a fuoco plastica e rifiuti speciali (Di venerdì 17 aprile 2020) All’una di questa notte, sono andate a fuoco tonnellate di rifiuti di ogni tipologia, soprattutto speciali, nel campo rom di Giugliano. campo rom di Giugliano Ennesima notte di fiamme e diossina nell’aria, diventata presto irrespirabile ai confini delle province di Napoli e Caserta. All’una di questa notte, sono andate a fuoco tonnellate di rifiuti di ogni tipologia, soprattutto speciali, nel campo rom di Giugliano, grosso centro dell’area nord di Napoli. Gia’ a tarda sera molte persone avevano segnalato una coltre di fumo in sospensione e una puzza acre di bruciato tra le zone di confine Parete, Lusciano, Trentola Ducenta nel Casertano, in piena Terra dei fuochi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, forze dell’ordine ed esercito e ancora adesso sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. L'articolo Incendio nel campo rom di ... Leggi su 2anews Il satellite Esa Copernicus Sentinel-2 mappa i roghi di Chernobyl : le immagini dallo Spazio del vasto incendio

Incendio si avvicina pericolosamente alla centrale nucleare di Chernobyl : nube di fumo radioattivo si diffonde nell’area [FOTO e VIDEO]

Incendio all’Ospedale Covid Center nel salernitano : a fuoco garze e mascherine usate (Di venerdì 17 aprile 2020) All’una di questa notte, sono andate atonnellate didi ogni tipologia, soprattutto, nelrom dirom diEnnesima notte di fiamme e diossina nell’aria, diventata presto irrespirabile ai confini delle province di Napoli e Caserta. All’una di questa notte, sono andate atonnellate didi ogni tipologia, soprattutto, nelrom di, grosso centro dell’area nord di Napoli. Gia’ a tarda sera molte persone avevano segnalato una coltre di fumo in sospensione e una puzza acre di bruciato tra le zone di confine Parete, Lusciano, Trentola Ducenta nel Casertano, in piena Terra dei fuochi. Sul posto sono intervenuti i vigili del, forze dell’ordine ed esercito e ancora adesso sono in corso le operazioni di spegnimento del rogo. L'articolonelrom di ...

emergenzavvf : #11aprile 1991, un giorno dopo l’incidente navale a #Livorno, pochi km più a Nord il disastro ecologico per l’… - emergenzavvf : L’Ostensione straordinaria della #Sindone voluta #oggi da #PapaFrancesco nel pieno della pandemia di #coronavirus:… - emergenzavvf : Squadre a terra, due #Canadair e un elicottero dei #vigilidelfuoco sono al lavoro dalla tarda mattina di #oggi per… - bet_alessandro : RT @bet_alessandro: @Agenzia_Ansa Buongiorno un c***o! ?? Oggi è venerdì 17 di un anno bisestile con un #Asteroide in arrivo durante una #Pa… - pensavomejo : RT @Internazionale: Dalla ristrutturazione del debito pubblico in Argentina all’incendio in un campo profughi in Nigeria. Cosa succede nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel 16.41 / Codroipo, incendio nel magazzino Bricofer Il Friuli Sterpaglie a fuoco, incendio subito domato dai pompieri

TORRICELLA DEL PIZZO (15 aprile 2020) - Piccolo appezzamento di terreno a fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Torricella, lungo la strada che dall’incrocio con la provinciale Bassa di Casalmaggiore ...

L’arte di starsene a casa

Tra le sue pubblicazioni: i romanzi a fumetti Bacio a cinque (Topipittori), Incendi Estivi (Bao Publishing) ed i libri per bambini Mon Chien Banane (Les 400 coups), Sonno Gigante Sonno Piccino ...

TORRICELLA DEL PIZZO (15 aprile 2020) - Piccolo appezzamento di terreno a fuoco nel primo pomeriggio di oggi a Torricella, lungo la strada che dall’incrocio con la provinciale Bassa di Casalmaggiore ...Tra le sue pubblicazioni: i romanzi a fumetti Bacio a cinque (Topipittori), Incendi Estivi (Bao Publishing) ed i libri per bambini Mon Chien Banane (Les 400 coups), Sonno Gigante Sonno Piccino ...