In una residenza psichiatrica in Liguria 3 morti e 38 positivi su 40 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre morti, 38 positivi su 40 ospiti. È la situazione sanitaria della residenza Skipper di Masone (Genova) che accoglie malati psichiatrici. La struttura è accreditata e convenzionata con la Regione Liguria. Dopo l’ inizio del contagio la direzione sanitaria è corsa ai ripari dirottando pazienti malati verso centri Covid (il principale a Diano Marina), operando sanificazioni e cercando di isolare il più possibile il contagio, compreso quello degli operatori sanitari. Il caso è portato alla ribalta dal Secolo XIX.“Dopo l’ inizio dell’emergenza abbiamo affittato tre appartamenti a Masone per ospitare operatori sanitari ed evitare loro di ritornare a casa. In questo periodo di pandemia purtroppo anche la struttura psichiatrica Skipper ha subito l’ attacco da parte del virus maledetto che ha aggredito ospiti e operatori - ... Leggi su huffingtonpost Addio ad Anna : muore a 36 anni per coronavirus - lavorava in una residenza per anziani a Modena

Coronavirus - sedici anziani positivi in una Residenza sanitaria assistita : si teme un nuovo focolaio

Giuseppe - infermiere in una residenza per anziani : «Qualcuno ci aiuti» (Di venerdì 17 aprile 2020) Tre, 38su 40 ospiti. È la situazione sanitaria dellaSkipper di Masone (Genova) che accoglie malati psichiatrici. La struttura è accreditata e convenzionata con la Regione. Dopo l’ inizio del contagio la direzione sanitaria è corsa ai ripari dirottando pazienti malati verso centri Covid (il principale a Diano Marina), operando sanificazioni e cercando di isolare il più possibile il contagio, compreso quello degli operatori sanitari. Il caso è portato alla ribalta dal Secolo XIX.“Dopo l’ inizio dell’emergenza abbiamo affittato tre appartamenti a Masone per ospitare operatori sanitari ed evitare loro di ritornare a casa. In questo periodo di pandemia purtroppo anche la strutturaSkipper ha subito l’ attacco da parte del virus maledetto che ha aggredito ospiti e operatori - ...

FRANCESC0PAGANO : RT @HuffPostItalia: In una residenza psichiatrica in Liguria 3 morti e 38 positivi su 40 - bc_emergenza : RT @HuffPostItalia: In una residenza psichiatrica in Liguria 3 morti e 38 positivi su 40 - HuffPostItalia : In una residenza psichiatrica in Liguria 3 morti e 38 positivi su 40 - Ierofante5 : RT @PinoCacucci1: occorre una vasta campagna contro i paradisi fiscali, e l'Olanda ne fa parte, dove hanno la 'residenza' molte grandi azie… - MamolkcsMamol : RT @Michele_Arnese: 'Il direttore sanitario della struttura, spiega l’Asl, «risulta sprovvisto di specializzazione». Non ha i titoli per ma… -

Ultime Notizie dalla rete : una residenza In una residenza psichiatrica ligure 3 morti e 38 positivi su 40 - Cronaca Agenzia ANSA In una residenza psichiatrica in Liguria 3 morti e 38 positivi su 40

Tre morti, 38 positivi su 40 ospiti. È la situazione sanitaria della residenza Skipper di Masone (Genova) che accoglie malati psichiatrici. La struttura è accreditata e convenzionata con la Regione ...

Un team di Medici senza frontiere aiuta le case di riposo ad arginare il contagio: «Abbiamo combattuto Ebola ma questo Covid è terribile»

Proprio lì, nelle case di riposo e nelle residenze protette per anziani, opera una task-force di Medici senza frontiere, l’organizzazione umanitaria che su incarico dell’Asur Marche dà supporto alle ...

Tre morti, 38 positivi su 40 ospiti. È la situazione sanitaria della residenza Skipper di Masone (Genova) che accoglie malati psichiatrici. La struttura è accreditata e convenzionata con la Regione ...Proprio lì, nelle case di riposo e nelle residenze protette per anziani, opera una task-force di Medici senza frontiere, l’organizzazione umanitaria che su incarico dell’Asur Marche dà supporto alle ...