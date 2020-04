I pizzaioli napoletani: «Bene Salvini, la consegna a domicilio è permessa anche a Wuhan…» (Di venerdì 17 aprile 2020) I pizzaioli napoletani apprezzano l’intervento di Salvini sulla consegna a domicilio. «Salvini? Sono contento se abbiamo l’attenzione di tutti. Perché la nostra è una situazione drammatica. La consegna a domicilio è permessa ovunque, anche a Wuhan. La Campania è l’unica regione al mondo che la vieta». Gino Sorbillo, titolare dell’omonima famosa pizzeria di via dei Tribunali, nel cuore del centro antico di Napoli, commenta all’Adnkronos, l’intervento del leader della Lega. Matteo Salvini che si è unito, infatti, a chi chiede al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di permettere la consegna a domicilio di pasti caldi. consegna vietata dall’inizio dell’emergenza coronavirus. pizzaioli napoletani, le parole di Salvini «Nel pieno rispetto dell’autonomia dei governatori ... Leggi su secoloditalia L’arte dei pizzaioli napoletani in mostra a Milano (Di venerdì 17 aprile 2020) Iapprezzano l’intervento disulla. «? Sono contento se abbiamo l’attenzione di tutti. Perché la nostra è una situazione drammatica. Laovunque,a Wuhan. La Campania è l’unica regione al mondo che la vieta». Gino Sorbillo, titolare dell’omonima famosa pizzeria di via dei Tribunali, nel cuore del centro antico di Napoli, commenta all’Adnkronos, l’intervento del leader della Lega. Matteoche si è unito, infatti, a chi chiede al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di permettere ladi pasti caldi.vietata dall’inizio dell’emergenza coronavirus., le parole di«Nel pieno rispetto dell’autonomia dei governatori ...

Volevo restituire una Napoli inedita, che non è la Napoli da cartolina con il sole, la pizza e i mandolini, ma una Napoli vera, borghese e bella. Serena Rossi e Diana Del Bufalo La produzione ha ...

«Stiamo ragionando in queste ore sulla possibilità di anticipare l'attività di consegna a domicilio, ma la decisione la prenderemo sulla base della situazione dell'epidemia, non sulla base di ...

