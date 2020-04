Giorgio Armani e il suo messaggio! (Di venerdì 17 aprile 2020) “Basta con le sfilate in tutto il mondo, fatte tramite i viaggi che inquinano. Basta con gli sprechi di denaro per gli show”. Sono queste le parole del noto stilista e imprenditore Giorgio Armani. Data la situazione precaria e terrorizzante che il nostro Paese sta vivendo, lo stilista ha deciso di accantonare gli sprechi prodotti dal suo settore, come in molti altri, per lanciare un segnale di solidarietà a tutto il popolo. Questo ridimensionamento porta a una vera e propria svolta: Giorgio Armani, una delle persone economicamente più ricche in Italia, sceglie di fare dei tagli proprio su quelle attività che precedentemente gli sembravano fondamentali per garantirsi il successo. Oggi ritiene sia giusto e possibile fare a meno delle sfilate, fonte di inutile ostentazione, anche se tutt’ora sfilate e show sono gli elementi caratteristici della moda. ... Leggi su ildenaro L’appello di Giorgio Armani al mondo della moda : “Dobbiamo rallentare”

Giorgio Armani : ”Non si può pensare solo al profitto. La moda deve tornare a essere umana”

