Ci ha lasciati Paul Haddad, il doppiatore di Leon in Resident Evil 2 (Di venerdì 17 aprile 2020) La prima persona che ha dato vita a Leon S. Kennedy è morta. Paul Haddad, l'originale doppiatore di Resident Evil 2 Leon, è deceduto purtroppo nella giornata di ieri.Le prime notizie sulla morte di Haddad sono arrivate tramite Reddit e i social media, seguiti poi da alcuni messaggi pubblicati sul suo account Facebook. Ciò è stato poi confermato da Invader Studios, sviluppatore di Daymare: 1998. Questo è stato il ruolo più recente di Haddad, nel ruolo di Cleaner nel gioco horror del 2019.Haddad era noto per diversi ruoli nel corso degli anni, ed è stato il doppiatore di Arthur in Babar, The Wolfman in Monster Force, Willy nella serie TV Free Willy e Quicksilver in X-Men: The Animated Series. Tuttavia, il suo ruolo videoludico più famoso è stato come doppiatore di Resident Evil 2, dando la voce a Leon.

La prima persona che ha dato vita a Leon S. Kennedy è morta. Paul Haddad, l'originale doppiatore di Resident Evil 2 Leon, è deceduto purtroppo nella giornata di ieri. Le prime notizie sulla morte di ...

