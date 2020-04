Christian De Lorenzi | “Quell’ultimo poligono con Fourcade…Nella mia generazione si

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 aprile 2020) Abbiamo avuto il piacere di intervistare per la rubrica ‘Azzeramento’De, ex biathleta valtellinese classe 1981. Vanta ben due podi individuali in Coppa del Mondo e quattro in staffetta, oltre ad un settimo posto, sebbene con qualche rimpianto, nell’individuale dei Giochi Olimpici di Torino 2006. Con l’ex-tecnico dello Sci Club Alta Valtellina abbiamo fatto il punto ricordando la sua carriera e valutando lo stato attuale del biathlon azzurro. Come stai, sei passato da dover gestire la carabina e gli sci a dover stare in una scrivania, cambiando totalmente vita e soprattutto con due piccoli… “Dopo il ritiro nel marzo 2016 a settembre è nato il mio secondo figlio e quindi adesso mi godo loro con Michela Andreola (ex biathleta) e sono un Carabiniere della Forestale. Seguo sempre i ragazzi ex compagni del biathlon, mi piace ...