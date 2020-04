“Cambia tutto” Uomini e Donne | l’annuncio arriva da Maria De Filippi Cosa sta succedendo

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 17 aprile 2020) Come annunciato da giorni, l’attesa è finita.tornerà lunedì 20 in onda ma molte le cose che cambieranno. L’emergenza coronavirus, e la fase 2 ancora distante, hanno costrettoDee gli autori a trovare delle soluzioni alternative per lavorare, e far divertire, in piena sicurezza. A annunciare come sarà il nuovo format era stata, nei giorni scorsi, Raffaella Mennoia, una delle autrici del programma. E adesso ancheDeinterviene. Il primo segreto svelato daDein merito al nuovo format è quello che il programma non si svolgerà nel consueto studio televisivo. Il corteggiamento di Gemma Galgani e Giovanna Abate si svolgerà tramite un computer e l’invio di mail ed sms. Come si è avuto modo di apprende anche attraverso la clip di presentazione del nuovo format, ...