Barbara D’Urso Instagram | attaccata dagli hater | «Ma tutte queste rughe da dove spuntano?»

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 17 aprile 2020)D’Urso nel mirino degli. L’ultimo scatto pubblicato suè stato travolto dalla critiche, per fortuna però sono stati tanti gli ammiratori a prendere le difese della conduttrice partenopea. Qualche utente in basso alla foto intrigante della nota conduttrice di punta di Mediaset, ha voluto rimarcare la presenza dipiuttosto vistose ai lati degli occhi. Ma perché stupirsi tanto? Gli anni passano per tutti. Non sono stati pochi però i follower che hanno insistito ad attaccare Carmelita dicendo che in tv lei, complici anche le luci, appare sempre con la pelle liscia.D’Urso: «Mada?» Per fortunaD’Urso è stata difesa strenuamente da diversi fan: «E allora? Ha le. Quindi? La rendono molto ...