“Apertura il 4 maggio? Aspettare per capire come evolve Poi decide il governo” | afferma

Leggi su italiasera

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Io credo che dobbiamoancora persi stando, dobbiamo avere il parere dei tecnici, ascoltare le parti economiche e sociali. E la politica a quel punto devere avendoobiettivo prioritario la tutela della salute. Una riapertura troppo presto potrebbe avere delle ripercussioni dopo”. Così stamane, intervenendo su Radio1, il capo politico del M5s – e vice ministro dell’Interno – Vito Crimi, secondo il quale, “E’ assolutamente impossibile oggi potere dire che il 4è una data sicura”. “Determinano i tecnici della salute e gli economisti” Dunque, per ovvi motivi rispetto al governo o alle regioni, sta ai tecnici dare il via, “Il ruolo dei tecnici è fondamentale – sottolinea Crimi – devono fornire tutti gli elementi chiave per il decisore ...