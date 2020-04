Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci: “Ho avuto un fidanzato gay” (Di giovedì 16 aprile 2020) Elena Sofia Ricci di Vivi e lascia vivere confessa: “A 19 anni ho avuto un fidanzato omosessuale” Elena Sofia Ricci è stata un fiume in piena sulle pagine del settimanale Oggi. L’attrice di Vivi e lascia vivere, la nuova fiction di Rai1 in onda a partire da giovedì 23 aprile, ha svelato di aver sofferto in passato e che il suo rapporto con gli uomini è stato complicato. “Mio padre mi aveva abbandonato, il nonno materno era un architetto geniale, ma possedeva un super ego, e poi l’abuso. Dagli uomini avevo ricevuto delusioni, offese”. Elena Sofia Ricci ha raccontato anche un altro dettaglio del suo passato, dichiarando: “A 19 anni ho avuto anche un fidanzato omosessuale. Ero attratta dal lato femminile degli uomini, quello maschile mi spaventava”. Elena Sofia Ricci ha ammesso che in passato, nelle sue relazioni, ha ... Leggi su lanostratv Vivi e lascia vivere : la figlia di Elena Sofia Ricci interpreta la madre da ragazza

