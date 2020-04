Savona | sequestrate mascherine non conformi Importate dalle società di Irene Pivetti

(Di giovedì 16 aprile 2020) L'ex presidente è alla guida della Only Italia sulla quale sono in corso accertamenti di Procura e Guardia di Finanza di

È sufficiente inserire il codice della certificazione (M9400720) per veder comparire l'inquietante avviso («non valida o fake») a smentire la presunta conformità alla direttiva dei dispositivi medici ...Oltre 1.100 mascherine sequestrate, 900 confezioni di gel igienizzante per ... dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Genova in una sessantina di negozi che commerciano mascherine ...