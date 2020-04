Sale il numero dei divorzi in Cina a causa della quarantena

Leggi su herbeauty.co

(Di giovedì 16 aprile 2020) Sarà che laè una questione abbastanza recente sia in Europa che negli Stati Uniti ma in, che ne ha a che fare già dall’anno scorso, le persone sono rimaste bloccate a casa per un bel po’. Molti pensavano che si sarebbe verificato un baby-boom per il paese dal momento che, non potendo uscire di casa, ci si potrebbe darsi da fare usando il tempo libero per fare figli. Ma la realtà sembra essere molto meno ottimista. Tante coppie si stanno separando e quelle sposate stanno progettando ilo il prima possibile. Trovarsi bloccati a casa con il proprio partner 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per oltre un mese, non è una cosa facile per molti. Con così tanto tempo a disposizione e molte meno distrazioni, le persone hanno iniziato a rivelare i loro lati più oscuri, le loro cattive abitudini ed anche alcuni ...