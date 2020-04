Quando ci lasceremo alle spalle la stagione dei porti chiusi? (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre si contano ancora a migliaia i morti da Coronavirus, nel Mediterraneo centrale è ricominciata la strage, mai davvero finita, di naufraghi abbandonati a sé stessi, con l’Europa che si volta dall’altra parte o che li respinge indietro nell’inferno libico. La pandemia sembrava avere accantonato la stagione dell’odio, della criminalizzazione delle ONG che salvano vite umane, seppellita da un grande slancio di solidarietà mondiale, che in parte ha caratterizzato anche l’Italia.Invece, la politica sceglie di perseverare nel vittimismo, alimentando la retorica dell’invasione, soprattutto in una stagione così difficile, che non aiuta ad affrontare e risolvere problemi concreti complessi.Eppure i dati, recentemente pubblicati da Eurostat, confermano che l’UE, con circa 676 mila domande d’asilo, in leggero aumento ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 aprile 2020) Mentre si contano ancora a migliaia i morti da Coronavirus, nel Mediterraneo centrale è ricominciata la strage, mai davvero finita, di naufraghi abbandonati a sé stessi, con l’Europa che si volta dall’altra parte o che li respinge indietro nell’inferno libico. La pandemia sembrava avere accantonato ladell’odio, della criminalizzazione delle ONG che salvano vite umane, seppellita da un grande slancio di solidarietà mondiale, che in parte ha caratterizzato anche l’Italia.Invece, la politica sceglie di perseverare nel vittimismo, alimentando la retorica dell’invasione, soprattutto in unacosì difficile, che non aiuta ad affrontare e risolvere problemi concreti complessi.Eppure i dati, recentemente pubblicati da Eurostat, confermano che l’UE, con circa 676 mila domande d’asilo, in leggero aumento ...

Wesek2 : RT @lunastorta13: @RadioSavana Non ci lasceremo seppellire così! Stiamo facendo la fine degli indiani d'america, quando gli usurpatori reg… - DorotaKoszmarek : RT @lunastorta13: @RadioSavana Non ci lasceremo seppellire così! Stiamo facendo la fine degli indiani d'america, quando gli usurpatori reg… - MhmdLfcAbdallah : È passato tanto tempo Non ci lasceremo mai Siamo figli del Vesuvio Forse un giorno esploderà Una vita insieme a te… - Politicaly2019 : @GiorgiaMeloni VAI A CACARE.PER GLI IDIOTI NN È ANCORA IL MOMENTO DI ESPRIMERSI,QUANDO AVREMMO VINTO LA GUERRA,COSI… - Je_Scotti : @alessandrobale @Tradecon1 Invece quando ti ammalerai dopo esserti vaccinato come succede a chi fa i vaccini anti i… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando lasceremo Quando ci lasceremo alle spalle la stagione dei porti chiusi? L'HuffPost Quando ci lasceremo alle spalle la stagione dei porti chiusi?

Mentre si contano ancora a migliaia i morti da Coronavirus, nel Mediterraneo centrale è ricominciata la strage, mai davvero finita, di naufraghi abbandonati a sé stessi, con l’Europa che si volta dall ...

Sport, Saccardi: "Non lo lasceremo da solo"

La Regione è in campo per fronteggiare questo momento e per sostenere, quando sarà il momento, la ripresa delle attività”. L’assessora al diritto alla salute e allo sport, Stefania Saccardi, ha ...

Mentre si contano ancora a migliaia i morti da Coronavirus, nel Mediterraneo centrale è ricominciata la strage, mai davvero finita, di naufraghi abbandonati a sé stessi, con l’Europa che si volta dall ...La Regione è in campo per fronteggiare questo momento e per sostenere, quando sarà il momento, la ripresa delle attività”. L’assessora al diritto alla salute e allo sport, Stefania Saccardi, ha ...