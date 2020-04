Notizie dal Forex 16 aprile 2020 (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si muove senza direzione nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0888 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,0977. In forte contrazione la produzione industriale degli Stati Uniti a marzo, così come la manifattura. USD/YENIl biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,49, con un peggioramento verso il supporto stimato a 107,16.Negli Stati Uniti, calano dell’8,7%, le vendite al dettaglio su base mensile, più delle attese degli analisti.GBP/USDLa sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2502 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2606 dollari. Si riducono dello 0,5%, su base mensile, le vendite industriali statunitensi, attestandosi a 1.454,2 miliardi di ... Leggi su quifinanza LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Zaia : “Coi giusti presupposti dal 4 maggio o anche prima si può riaprire tutto”

Coronavirus - ottime notizie dalla RSA Villa Torano : i positivi sono solo 20 - i negativi sono 55

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si muove senza direzione nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,0888 dollari, con la nuova area di resistenza vista a 1,0977. In forte contrazione la produzione industriale degli Stati Uniti a marzo, così come la manifattura. USD/YENIl biglietto verde si deprezza nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 107,49, con un peggioramento verso il supporto stimato a 107,16.Negli Stati Uniti, calano dell’8,7%, le vendite al dettaglio su base mensile, più delle attese degli analisti.GBP/USDLa sterlina recupera nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,2502 dollari. Un miglioramento del cable potrebbe aprire alla resistenza vista a 1,2606 dollari. Si riducono dello 0,5%, su base mensile, le vendite industriali statunitensi, attestandosi a 1.454,2 miliardi di ...

LegaSalvini : DAL GOVERNO UN VERO BAVAGLIO AL PARLAMENTO CHE NON POTRÀ VOTARE SUL MES - forumJuventus : ? Buone notizie in casa Juve ???? Matuidi e Rugani guariti dal coronavirus ?? - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Lombardia chiede la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio. Il #Piemonte distribuirà… - GoalItalia : 'Finalmente negativo, finalmente tutti insieme' Rugani esulta dopo essere guarito dal Coronavirus ???? - MarracinoD : RT @LaNotiziaTweet: Insulti e gogna mediatica. Così la macchina del fango fa propaganda per la #Lega. Commenti estrapolati dal contesto, vi… -