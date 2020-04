Lecce | approfittano del vento per praticare kite-surf

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 16 aprile 2020) Emanuela Carucci Multati tre giovani noncuranti del lockdown. Il fatto è accaduto in provincia, a Gallipoli. Il "Csen Settore Nazionale": "prendiamo le distanze da questo episodio vergognoso per la nostra comunità sportiva" Hanno sfidato il tempo e anche le norme anti-contagio da Coronavirus, tre giovani sportivi a Gallipoli, un Comune in provincia di. In particolare il fatto è accaduto nella zona balneare Punta Pizzo. Il gruppo ha approfittato delle forti raffiche diper poterviolando, così, il decreto "#IoRestoaCasa". I tre non sono sfuggiti all'attenzione degli agenti di polizia che li hanno fermati mentre si divertivano tra le onde noncuranti del divieto di svolgere attività ludiche e sportive anche in mare. Si tratta di tre giovani, residenti in altri Comuni della provinciase che, con le ...