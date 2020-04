Johnny Depp, primo post (a sorpresa) su Instagram: “Datemi un minuto e…” (Di giovedì 16 aprile 2020) Johnny Depp si è finalmente deciso ad approdare su Instagram, con grande gioia dei suoi tanti fan. Ecco cosa ha scritto il grande attore. Johnny Depp ha scelto il pomeriggio di oggi, 16 aprile, per sbarcare su Instagram. La grande star di Hollywood ha aperto un account social e ha pubblicato uno scatto che lo … L'articolo Johnny Depp, primo post (a sorpresa) su Instagram: “Datemi un minuto e…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Johnny Depp sbarca su Instagram/ Dopo Amber Heard - la rinascita passa dai social

Johnny Depp apre Instagram : presentazione - foto inedita - sorpresa a breve

Johnny Depp sarà di nuovo Jack Sparrow? – VIDEO (Di giovedì 16 aprile 2020)si è finalmente deciso ad approdare su, con grande gioia dei suoi tanti fan. Ecco cosa ha scritto il grande attore.ha scelto il pomeriggio di oggi, 16 aprile, per sbarcare su. La grande star di Hollywood ha aperto un account social e ha pubblicato uno scatto che lo … L'articolo(a) su: “Datemi une…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

hadadreamv : RT @xdiordepp: Johnny Depp ha scelto come foto profilo una foto del Festival di Venezia dello scorso settembre perché anche lui sa quanto e… - AugustoDiF : RT @eliscrivecose: Ma voi non fareste pazzie per uno con l’aria extra tossica tipo Johnny Depp? Io pur consapevole che finirei in analisi m… - miriana942 : RT @annepelav: Johnny Depp ha messo un post su instagram ed è un semplice sfondo bianco Io: - minseokseyes : RT @IR0NLANG: Io: wow chissà che foto della madonna pubblicherá Johnny Depp per inaugurare il suo profilo instagram Johnny Depp: https://t… - gloria_13h : RT @JamesLucasIT: Johnny Depp chiese ad Amber Heard di firmare un accordo prematrimoniale. Lei, in preda alla rabbia, gli lanciò contro due… -

Ultime Notizie dalla rete : Johnny Depp Johnny Depp, la carriera del protagonista di Ai confini del mondo - Foto Style Johnny Depp, primo post (a sorpresa) su Instagram: “Datemi un minuto e…”

Johnny Depp si è finalmente deciso ad approdare su Instagram, con grande gioia dei suoi tanti fan. Ecco cosa ha scritto il grande attore. Johnny Depp ha scelto il pomeriggio di oggi, 16 aprile, per ...

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: il finale del film con Johnny Depp

Attraverso la creazione di colui che ancora oggi è considerato come uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, il capitan Jack Sparrow interpretato dal trasformista per eccellenza Johnny ...

Johnny Depp si è finalmente deciso ad approdare su Instagram, con grande gioia dei suoi tanti fan. Ecco cosa ha scritto il grande attore. Johnny Depp ha scelto il pomeriggio di oggi, 16 aprile, per ...Attraverso la creazione di colui che ancora oggi è considerato come uno dei personaggi più iconici della storia del cinema, il capitan Jack Sparrow interpretato dal trasformista per eccellenza Johnny ...