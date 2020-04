In Emilia i malati di Covid-19 inviati nelle case degli anziani (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovanna Pavesi Giuseppe De Lorenzo Le Rsa in aiuto degli ospedali. Il racconto di una struttura: "Mandati qui 5 o 6 pazienti con sintomi" La casa di riposo Madonna della Bomba Scalabrini, a Piacenza, la conoscono tutti. È un'istituzione. E allo stesso modo tutti sanno che con l'arrivo dell'epidemia molto è cambiato. La struttura è risultata essere uno dei luoghi più colpiti dal coronavirus, probabilmente anche per colpa della vicinanza con Codogno, il paese in provincia di Lodi epicentro del primo focolaio. Nella struttura privata, accreditata e convenzionata, che a pieno regime accoglie circa 100 ospiti ("tutti grandi anziani, sopra i 90 anni di età", spiegano dall'istituto), dall'inizio dell'epidemia hanno perso la vita dalle 25 alle 30 persone. E a contarle, con la voce quasi rotta dal pianto, è il presidente ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - diretta. Borrelli : 5.883 malati e 233 morti. Gallera : «In Lombardia state a casa». Boom in Emilia - superati i mille casi. (Di giovedì 16 aprile 2020) Giovanna Pavesi Giuseppe De Lorenzo Le Rsa in aiutoospedali. Il racconto di una struttura: "Mandati qui 5 o 6 pazienti con sintomi" La casa di riposo Madonna della Bomba Scalabrini, a Piacenza, la conoscono tutti. È un'istituzione. E allo stesso modo tutti sanno che con l'arrivo dell'epidemia molto è cambiato. La struttura è risultata essere uno dei luoghi più colpiti dal coronavirus, probabilmente anche per colpa della vicinanza con Codogno, il paese in provincia di Lodi epicentro del primo focolaio. Nella struttura privata, accreditata e convenzionata, che a pieno regime accoglie circa 100 ospiti ("tutti grandi, sopra i 90 anni di età", spiegano dall'istituto), dall'inizio dell'epidemia hanno perso la vita dalle 25 alle 30 persone. E a contarle, con la voce quasi rotta dal pianto, è il presidente ...

vluccio : RT @marta_barone_: Un mio amico guarito che si è fatto il covid in Emilia dopo che l'hanno tenuto in fabbrica fino a che non si è scoperto… - LucianoSiri68 : @Manuel_Lai91 @albiuno Hai ragione, ma la Regione Emilia Romagna non ha messo i malati di covid nelle RSA causando… - bepperoca : @vfeltri Forse perché in Emilia Romagna il 1° marzo le RSA vengono bloccate, mentre l'8 marzo la regione Lombardia… - mario30101970 : @mariobortoluss1 @riccardolavelli In Emilia non hanno spedito i malati non guariti nelle Case di Riposo, come hanno… - GrazianiAngela : @Marinamas @ChangeItalia Se volete commissariare l'Emilia-Romagna firmo subito. In Lombardia arrivano malati da tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Emilia malati Coronavirus Emilia Romagna, più guariti che nuovi malati il Resto del Carlino Coronavirus Italia, 567 decessi in 24 ore Oms, governo spieghi massacro nelle Rsa

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 32.921 i malati in Lombardia (558 in più rispetto a ieri), 13.577 in Emilia-Romagna (-201), 13.195 in Piemonte (+140), 10.789 in Veneto (+53), 6.417 in ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. L’aumento riguarda soprattutto la Lombardia ... Le notizie dalle edizioni locali: Campania | Piemonte | Emilia-Romagna | Sicilia | Veneto | Toscana ...

Dai dati della Protezione civile emerge che sono 32.921 i malati in Lombardia (558 in più rispetto a ieri), 13.577 in Emilia-Romagna (-201), 13.195 in Piemonte (+140), 10.789 in Veneto (+53), 6.417 in ...Superati in Italia i 100mila malati di coronavirus. L’aumento riguarda soprattutto la Lombardia ... Le notizie dalle edizioni locali: Campania | Piemonte | Emilia-Romagna | Sicilia | Veneto | Toscana ...