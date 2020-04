Coronavirus: Gdf in Regione Lombardia per ultimare acquisizioni atti su Rsa (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Gli uomini della Guardia di finanza sono tornati nella sede della Regione Lombardia per ultimare l'acquisizione degli atti legati all'inchiesta sulla gestione delle Rsa in piena emergenza Coronavirus. Le perquisizioni, iniziate ieri su richiesta della procura di Milano che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo, riguardano l'acquisizioni di delibere e disposizioni impartite in materia di sicurezza, ma anche mail, bozze, corrispondenza e quanto possa essere utile a ricostruire le misure assunte in merito all'emergenza Covid-19. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - oltre 104.000 i positivi in Italia. Gdf in Regione Lombardia. In Piemonte obbligo di mascherine dal 4 maggio – DIRETTA

Coronavirus - GdF nella sede della Regione Lombardia per l’inchiesta Trivulzio

Coronavirus - indagini sul Trivulzio e altre Rsa - Gdf in Regione Lombardia (Di giovedì 16 aprile 2020) Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Gli uomini della Guardia di finanza sono tornati nella sede dellaperl'acquisizione deglilegati all'inchiesta sulla gestione delle Rsa in piena emergenza. Le perquisizioni, iniziate ieri su richiesta della procura di Milano che indaga per epidemia colposa e omicidio colposo, riguardano l'di delibere e disposizioni impartite in materia di sicurezza, ma anche mail, bozze, corrispondenza e quanto possa essere utile a ricostruire le misure assunte in merito all'emergenza Covid-19.

Agenzia_Ansa : +++ #Coronavirus Gdf in Regione #Lombardia per acquisizioni #ANSA - GDF : Emergenza #COVID19: la #GDF di #Milano #sequestra oltre 110.000 prodotti tra #mascherine prive di #marchioCE e… - Agenzia_Ansa : Inchieste su Trivulzio e Rsa, Gdf in Regione Lombardia #ANSA - Noovyis : (Coronavirus: Gdf in Regione Lombardia per ultimare acquisizioni atti su Rsa) Playhitmusic - - LuciaTassan : RT @Apndp: #Italia #LaTerradeicachi #coronavirus #covid19 Siamo già a #fase2:la presa per il c**o. Dottoressa del #Gemelli di Roma,aiutata… -