Calcio non professionistico, la Francia decide e detta la linea: l’Italia cosa fa? (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSarà uno dei Paesi che, insieme alla Germania, darà probabilmente l’ok per primo al Calcio per ripartire. La Francia prepara il ritorno in campo di Ligue 1 e Ligue 2 e saranno questi gli unici tornei certi di riprendere nella nazione transalpina. Il Comitato Esecutivo della FederCalcio francese ha infatti deciso di porre fine a tutte le Leghe, i Distretti, i campionati National 2, National 3, la D2 femminile e di futsal e i campionati nazionali giovanili. I vertici federali hanno stabilito che non sussistono le condizioni per portare a termine queste competizioni, mentre in bilico rimangono la terza divisione (National 1) e la prima divisione femminile (D1). I campionati si concluderanno così come si sono interrotti il 13 marzo, la Federazione ha confermato che ci saranno promozioni e retrocessioni ma in numero limitato e concordato ... Leggi su anteprima24 Liga - la Federcalcio stabilisce i criteri : campionato e coppa decisive per i posti in Europa se non si gioca

Covid - Prandelli tra il dramma della sua Orzinuovi e il calcio : “Ripresa? Ha poco senso - non si può passare dall’ospedale - al cimitero allo stadio”

Stirpe: «Il calcio non può ripartire, al momento non ci sono i presupposti» Corriere della Sera Serie A, Moratti: "Calcio poco unito, per ripartire occorre prudenza"

SERIE A MORATTI CORONAVIRUS / Discussioni in corso nel mondo del calcio per la ripartenza, se gli sviluppi dell'emergenza coronavirus lo permetteranno. Ha parlato dell'argomento Massimo Moratti, ex ...

Giannelli: “Se il calcio riparte, perché noi no? Anche il volley vuol dare un segnale”

Il calcio, dunque, continua a lavorare per una «road map» verso la ripartenza ... Giannelli l’ha appoggiata sui social: «Se ci saranno le condizioni, perché non ripartire?». «Beh, loro sono su ...

