Belen Rodriguez in bikini si trasforma in farfalla e incanta i suoi fan

Leggi su chenews

(Di giovedì 16 aprile 2020)è sempre più attiva sul suo profilo Instagram. La modella delizia ifan tra prestazioni canore e foto mozzafiato.(fonte Instagram @real)Unacome non l’avevamo mai vista quella che appare in questi giorni sul suo profilo Instagram. La conduttrice, in quarantena come tutti con il marito De Martino e il figlio Santiago, sembra più serena che mai. Pare proprio che l’amore ritrovato con Stefano abbiato la modella. Del resto come loro stessi hanno più volte ribadito, il loro sentimento non era mai sparito ma le difficoltà e le differenze caratteriali lo avevano sovrastato. Adesso che però il sereno è tornato, l’argentina è sempre più attiva sui social dove tra mini concerti e foto provocanti intrattiene ifan. POTREBBE ...