Belen | confidenze Le fragilità del passato | “Stefano non c’entra niente”

Leggi su gossipetv

(Di giovedì 16 aprile 2020)Rodriguez, quarantena e. Le fragilità del: “Stefano De Martino non c’entra niente”Rodriguez e le fragilità del. Dietro a una star, c’è sempre un universo differente rispetto a ciò che viene mostrato dai riflettori. Sorrisi, celebrità, successo: questo ciò che la fa emergere in superficie lo spettacolo e la notorietà. … L'articolo. Le fragilità del: “Stefano non c’entra niente” proviene da Gossip e Tv.