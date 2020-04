Bari | picchia la compagna in strada e il video finisce online | arrestato Lei non aveva

FiorellaMannoia : Ecco un vigliacco all’azione. Ricordate: 1522 è il numero emergenza. Attivo 24h . Per il resto non commento. Non… - maniacalmenteMe : RT @UnioneSarda: Picchia la compagna in strada, ma lei non lo denuncia: arrestato a #Bari - PaolinaPitty : RT @UnioneSarda: Picchia la compagna in strada, ma lei non lo denuncia: arrestato a #Bari - UnioneSarda : Picchia la compagna in strada, ma lei non lo denuncia: arrestato a #Bari - Borderline_24 : #Bari, pregiudicato picchia convivente in strada: arrestato -

