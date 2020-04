Switch Pro sempre più vicino? Indizi indicano un nuovo modello con un secondo schermo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Nintendoha da poco ricevuto l'aggiornamento di sistema 10.0.0 che, oltre a novità come la possibilità di rimappare i pulsanti, includerebbe degli interessantirelativi al vociferatoPro.A più riprese si è parlato di una revisione di, ma Nintendo ha in seguito smentito i rumor nel gennaio di quest'anno. Tuttavia, sembra che in realtà la grande N abbia delle sorprese in serbo per i suoi fan.L'utente Twitter Hexkyz avrebbe scoperto dei nuovisuPro contenuti all'interno del recente aggiornamento di sistema.il giocatore, seguito sui social da diversi personaggi appartenenti alla scena hacking, l'update conterrebbe delle stringhe di codice per il supporto del possibilecon un.Leggi altro...