«Ora che ti guardo bene» di Gazzelle, testo e significato del singolo per lo Spallanzani (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ha pubblicato così, a sorpresa, senza svelare nulla prima: Gazzelle ha pubblicato un nuovo singolo, annunciandone direttamente la release sui canali social. Si intitola Ora che ti guardo bene, è una ballata romantica che mai come in questo periodo sa di nostalgia per le cose semplici, come prendere il sole su un balcone, darsi un bacio sotto il portone, qualunque cosa che, pur nella sua normalità, ha un valore aggiunto insieme alla persona che piace. «Ora che ti guardo bene sembri proprio come me/ e non so se è un male o un bene/ ma sto meglio insieme a te» canta nel ritornello Gazzelle, che in periodo di quarantena ha composto il brano, poi prodotto a distanza da Federico Nardelli, produttore e storico collaboratore di Gazzelle – nome d'arte di Flavio Bruno Pardini, che si è ispirato al modello di scarpe Adidas per il suo progetto ...

