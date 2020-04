MooRER ha fornito oltre 1 | 5 milioni di mascherine

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 15 aprile 2020)haun milione e mezzo di, inclusive delle tipologie ffp2, ffp3 e chirurgiche,che 250.000 camici monouso e 15.000 tute impermeabili donate direttamente a una lunga lista di enti di pubblica utilità italiana. L’operazione è stata resa possibile in seguito alla scelta didi convertire l’intera produzione del suo storico marchio Jan Mayen, che opera in Cina nella realizzazione di dispositivi di protezione. A ulteriore supporto, e per velocizzarne i processi, è stata attivata anche una parte del polo produttivo diin Italia che ha contribuito, in poco tempo, a produrre una quantità di dispositivi per il supporto di realtà collocate nelle zone più colpite dalla pandemia in Italia, tra le quali Ats Bergamo e Brescia, Croce Rossa italiana, diversi comuni lombardi, case di riposo, ospedali ...