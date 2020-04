Maurizio Costanzo, dopo le polemiche su Barbara D’Urso arriva la stoccata (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ancora una volta il popolare conduttore televisivo Maurizio Costanzo ha preso la parola per giudicare ciò che accade nella televisione italiana. Lo scorso lunedì un servizio mandato in onda da Barbara D’Urso ha scatenato numerose polemiche. Nella circostanza si vedeva un inseguimento della Guardia di Finanza, a bordo di un elicottero, ad una passante intenta a passeggiare con il suo cane. Molti hanno commentato questa vicenda ed ora è toccato anche al marito di Maria De Filippi. Intervistato dalla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, ha affermato: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh santa pace…”. In seguito, i conduttori del programma hanno provato in tutti i modi a farlo sbilanciare maggiormente, senza riuscirci. Infatti, Costanzo ha preferito glissare ... Leggi su caffeinamagazine Maurizio Costanzo furioso : sono solo dei co***onazzi

Maurizio Costanzo sulle polemiche su Barbara d’Urso : “Santa pace”

In 25 anni io e Maria non l’abbiamo mai fatto… : Maurizio Costanzo rompe il silenzio (Di mercoledì 15 aprile 2020) Ancora una volta il popolare conduttore televisivoha preso la parola per giudicare ciò che accade nella televisione italiana. Lo scorso lunedì un servizio mandato in onda daD’Urso ha scatenato numerose. Nella circostanza si vedeva un inseguimento della Guardia di Finanza, a bordo di un elicottero, ad una passante intenta a passeggiare con il suo cane. Molti hanno commentato questa vicenda ed ora è toccato anche al marito di Maria De Filippi. Intervistato dalla trasmissione radiofonica ‘Un giorno da pecora’, ha affermato: “Una giornalista di Pomeriggio 5 è salita sull’elicottero della Guardia di Finanza? Oh santa pace…”. In seguito, i conduttori del programma hanno provato in tutti i modi a farlo sbilanciare maggiormente, senza riuscirci. Infatti,ha preferito glissare ...

zazoomnews : Maurizio Costanzo furioso: sono solo dei coonazzi - #Maurizio #Costanzo #furioso: #coonazzi - zazoomnews : Maurizio Costanzo sulle polemiche su Barbara d’Urso: “Santa pace” - #Maurizio #Costanzo #sulle #polemiche - FortunatoZeta : @tw_fyvry L’abbiamo visto (oltre la notte) per il Costanzo Show - 20 anni trasmesso in seconda serata per gli 80 anni di Maurizio - Marisa10778178 : Sto rileggendo Maurizio Costanzo Shock di Riccardo Bocca e mi vengono i brividi. Se il nostro paese era così quando… - giomo2 : RT @1giornodapecora: Un altro ospite ci raggiunge a #ugdp @Radio1Rai: il mitico Maurizio @Costanzo! -