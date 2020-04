Lautaro Barcellona | l’Inter studia la strategia | due i nomi possibili per rimpiazzarlo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 15 aprile 2020) L’Inter stando laadeguata per l’affareMartinez: il Toro non ha dato segnali d’addio nonostante il corteggiamento di MessiMartinez sembra intenzionato a rimanere a Milano. Certo, l’indizio che ha lasciato il Toro sui social è un po’ debole ma l’argentino non ha mai dato segnali d’addio. A Milano si trova bene e solo un corteggiamento serrato di Messi potrebbe farlo cadere. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang vende i pezzi da novanta solo se lo chiedono ed è per questo che non farà sconti ai blaugrana. Si parte dalla clausola di 111 milioni. Il Barça vorrebbe inserire qualche contropartita tecnica per abbassarla e qui entra in gioco Antoine Griezmann. Il nome del francese è una provocazione ma non troppo: visto che il Barça difficilmente potrebbe pagare ...