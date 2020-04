La maggioranza si spacca sul Mes E la Lega attacca | “Non ci fanno votare”

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 15 aprile 2020) Lasisul Mes. E la: “Dal Governo il bavaglio al Parlamento”. ROMA – Lasisul Mes. Alta tensione tra il Partito Democratico e il MoVimento 5 Stelle dopo l’apertura arrivata dal Nazareno al Fondo Salva Stati. “Ho sentito il capogruppo del Pd Delrio dire ‘il Mes è una disponibilità, secondo me è un successo averlo ottenuto senza condizionalità, ammesso che sia così’ – ha detto Manlio Di Stefano – in pratica ha ammesso candidamente di non sapere nulla sul tema ma comunque, alla cieca, si è lanciato contro la linea sul Mes del Governo e del presidente Conte. La verità è che le condizionalità del Mes esistono e il fatto che siano light non cambia la sostanza“. Delrio rassicura il Governo: “Non si mette in ...