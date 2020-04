Italia in lockdown, i numeri dicono che qualcosa non sta funzionando (Di mercoledì 15 aprile 2020) A che punto siamo con il lockdown? Il Governo ha compiuto le giuste scelte? Sono alcune delle domande a cui abbiamo tentato di dare una risposta. Il 9 marzo il Premier Giuseppe Conte ha deciso il lockdown con un decreto che si poteva riassumere nell’espressione “io resto a casa” per invitare gli Italiani a restare tra … L'articolo Italia in lockdown, i numeri dicono che qualcosa non sta funzionando proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - oltre 104.000 i positivi in Italia. Lombardia e Piemonte programmano la ‘fase 2’ - la Germania proroga il lockdown – DIRETTA

Coronavirus - cosa faranno gli italiani una volta finito il lockdown? Il 43% vorrebbe andare a cena fuori

Ultime Notizie dalla rete : Italia lockdown Coronavirus, con il lockdown attiva oltre la metà dei lavoratori. Record al Sud Il Sole 24 ORE Burioni: cinque regole per riaprire imprese

I numeri che ci danno non sono reali. Serve uno studio su un campione indicativo della popolazione per non navigare nel buio. E' indispensabile, poi, un tracciamento digitale dei casi di contagio.

Coronavirus, i dati italiani aggiornati al 15 aprile. 578 nuovi decessi

Facendo sintesi, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ha dichiarato – con occhio specifico alla situazione italiana – che “gli stadi potranno tornare pieni solo quando ci sarà un vaccino“. Nel ...

