Coronavirus, come funzioneranno i test sierologici per l’immunità (Di mercoledì 15 aprile 2020) Coronavirus: i test sierologici per l’immunità Un test per il Coronavirus? Parte la campagna nazionale per i test sierologici, con il commissario Domenico Arcuri incaricato dal governo di reperire 150mila test necessari per lo screening su un campione che sarà diviso in 6 fasce d’età e servirà a ricostruire la diffusione del virus nella popolazione. I test assumeranno importanza sempre più rilevante nella pianificazione del post lock-down. Infatti, è grazie a questi strumenti che potremo avere un quadro più chiaro di chi è entrato realmente in contatto con il virus. Un’informazione utile per poter allentare progressivamente le misure restrittive. Coronavirus test, come funziona la procedura su scala nazionale Il Comitato tecnico scientifico ha definito e ... Leggi su tpi Coronavirus - occhiali appannati con la mascherina? Ecco come risolvere il problema

Coronavirus - nuovo tampone per Dybala. Ecco come stanno Rugani e Matuidi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus: come difendere la casa dalla contaminazione? Corriere della Sera Coronavirus, Favino “Non dimentichiamo le sale cinematografiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Soluzioni per riprendere a girare il cinema? Girare in studio per circoscrivere il rischio. Ma avra’ dei costi maggiori. Le sale, intese come cinema ma anche come teatri, saranno ...

Detenuto positivo al tampone Covid19 nella casa circondariale di Bari, preoccupazioni per tutto il personale

sulla situazione….mentre tutti si stanno muovendo come i giganti contro il possibile contagio del Covid-19 anche nelle carceri, invece nel Distretto Puglia e Basilicata, la Polizia Penitenziaria non ...

