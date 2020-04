Casa Vianello, in edicola i dvd di tutte le stagioni (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel giorno del decimo anniversario della scomparsa di Raimondo Vianello, non mancheranno i ricordi, le interviste e le riproposizioni più celebri di una delle colonne della televisione italiana. Basti pensare che Mediaset Extra dedica tutta la giornata di oggi a Raimondo ed, inevitabilmente, a Sandra Mondaini (scomparsa cinque mesi dopo, il 21 settembre 2010).Tra i programmi della coppia che saranno riproposti, non può non mancare Casa Vianello: proprio la sit-com, andata in onda dal 1988 al 2007 è protagonista, sempre da oggi, 15 aprile 2020, di un'altra bella iniziativa. L'intera serie, composta da ben sedici stagioni, sarà disponibile per la prima volta in edicola, in allegato alla Gazzetta dello Sport, al Corriere della Sera ed ad Oggi. Mediaset Extra dedica una giornata a Raimondo Vianello Mercoledì 15 ... Leggi su blogo The Facchinettis - Francesco Facchinetti a Blogo : "La nostra vita - tra Casa Vianello e Gli Osbourne"

Licia Dolce Licia - Casa Vianello - Non è la Rai : Mediaset Extra riprende la sua programmazione vintage

Mediaset Extra punta sulla nostalgia contro il coronavirus : dal 13 aprile tornano I Cesaroni - Casa Vianello e Licia dolce Licia (Di mercoledì 15 aprile 2020) Nel giorno del decimo anniversario della scomparsa di Raimondo, non mancheranno i ricordi, le interviste e le riproposizioni più celebri di una delle colonne della televisione italiana. Basti pensare che Mediaset Extra dedica tutta la giornata di oggi a Raimondo ed, inevitabilmente, a Sandra Mondaini (scomparsa cinque mesi dopo, il 21 settembre 2010).Tra i programmi della coppia che saranno riproposti, non può non mancare: proprio la sit-com, andata in onda dal 1988 al 2007 è protagonista, sempre da oggi, 15 aprile 2020, di un'altra bella iniziativa. L'intera serie, composta da ben sedici, sarà disponibile per la prima volta in, in allegato alla Gazzetta dello Sport, al Corriere della Sera ed ad Oggi. Mediaset Extra dedica una giornata a RaimondoMercoledì 15 ...

RaiNews : Vianello è stato un intrattenitore, uno showman, un autore e un attore amato e rispettato da tutti, fossero addetti… - _diana87 : RT @RaiNews: Vianello è stato un intrattenitore, uno showman, un autore e un attore amato e rispettato da tutti, fossero addetti ai lavori… - SerieTvserie : Casa Vianello, in edicola i dvd di tutte le stagioni - livelifeVale : RT @andrea_pecchia: Per chi ama l'umorismo nero, o black humor che dir si voglia, #RaimondoVianello è un simbolo. Bellissimi i pomeriggi d… - notteblanca : RT @andrea_pecchia: Per chi ama l'umorismo nero, o black humor che dir si voglia, #RaimondoVianello è un simbolo. Bellissimi i pomeriggi d… -