"Altro che il punto di Pagliaro". Otto e Mezzo, vergogna contro la Lombardia? Feltri sbotta e inchioda Lilli Gruber (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ossessione malsana e vergognosa di Marco Travaglio contro la Lombardia nell'ambito dell'emergenza coronavirus è sbarcata (così come sbarca almeno una volta a settimana) a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7 nella puntata di martedì 14 aprile. E nel salottino radical-chic, pur zittito a più riprese da Alessandro Sallusti, impazzava il direttore del Fatto Quotidiano, che schizzava fango su Pirellone, Attilio Fontana, Lega, Giulio Gallera, Guido Bertolaso ed eccetera eccetera. Il tutto mentre, va da sé, la Gruber annuiva, come a sposarne ogni virgola del ragionamento. Circostanza che ha fatto sbottare Vittorio Feltri, il quale su Twitter ha detto la sua, mettendo in luce in poche righe le balle di Travaglio e la faziosità della conduttrice. "Travaglio se la prende con la Lombardia per il virus e dimentica che questa ... Leggi su liberoquotidiano Altro che lockdown. Istat : 55 - 7% italiani va al lavoro regolarmente

Trecento ricercatori italiani : «L’Erc è un baluardo per la ricerca - altro che carrozzone»

Altro che baby boom - i demografi : “Paura e incertezza freneranno ancora di più le nascite” (Di mercoledì 15 aprile 2020) L'ossessione malsana e vergognosa di Marco Travagliolanell'ambito dell'emergenza coronavirus è sbarcata (così come sbarca almeno una volta a settimana) a, il programma di Lilli Gruber in onda su La7 nella puntata di martedì 14 aprile. E nel salottino radical-chic, pur zittito a più riprese da Alessandro Sallusti, impazzava il direttore del Fatto Quotidiano, che schizzava fango su Pirellone, Attilio Fontana, Lega, Giulio Gallera, Guido Bertolaso ed eccetera eccetera. Il tutto mentre, va da sé, la Gruber annuiva, come a sposarne ogni virgola del ragionamento. Circostanza che ha fatto sbottare Vittorio, il quale su Twitter ha detto la sua, mettendo in luce in poche righe le balle di Travaglio e la faziosità della conduttrice. "Travaglio se la prende con laper il virus e dimentica che questa ...

matteosalvinimi : ??ALTRO CHE 'BUFALA DI SALVINI'... FAI GIRARE! La testimonianza di un'imprenditrice in Svizzera: 'Compilando un solo… - FMCastaldo : Caro Direttore #Mentana, smentire una fake news di due sobillatori che destabilizza un intero paese mentre infuria… - Capezzone : +++Ieri a @qrepubblica #quartarepubblica+++ Clippino 1 Italia altro che “modello”, piuttosto “eccezione”. Errore st… - iltrashitaliano : RT @MaleficamenteIo: Se volete un altro buon motivo per guardare animali fantastici ricordatevi che ci ha regalato la prima amicizia tra un… - cuddlepoetry : @sonounauror Io come un altro nome in tendenza aspetta che cerco -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Altro che lockdown. Istat: 55,7% italiani va al lavoro regolarmente L'HuffPost Mirandola, già donati quasi 4mila buoni spesa Raggiunte 371 famiglie

Un mirandolese si era premurato di portargli a casa un voluminoso cartone contenente generi alimentari e tre uova di Pasqua per i suoi bambini, mentre un altro signore di Modena aveva donato 150 euro.

Lutto nel mondo del giornalismo: morto Franco Lauro

Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce, ma non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il ...

Un mirandolese si era premurato di portargli a casa un voluminoso cartone contenente generi alimentari e tre uova di Pasqua per i suoi bambini, mentre un altro signore di Modena aveva donato 150 euro.Sono intervenute un’ambulanza e una pattuglia delle forze dell’ordine nella centrale via della Croce, ma non c’è stato niente da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il ...