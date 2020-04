A Napoli il paniere solidale si riempie di libri | “Non si vive di solo pane”

ila_bart : RT @LAMONTEDOC: “Sharing is caring”così oggi abbiamo riempito la nostra cesta sospesa. E voi? Perchè non entrate a far parte di questa azio… - idamontemagno : RT @LAMONTEDOC: “Sharing is caring”così oggi abbiamo riempito la nostra cesta sospesa. E voi? Perchè non entrate a far parte di questa azio… - napo : RT @LAMONTEDOC: “Sharing is caring”così oggi abbiamo riempito la nostra cesta sospesa. E voi? Perchè non entrate a far parte di questa azio… - lagirasoleil : RT @LAMONTEDOC: “Sharing is caring”così oggi abbiamo riempito la nostra cesta sospesa. E voi? Perchè non entrate a far parte di questa azio… - Monica_Torriani : RT @LAMONTEDOC: “Sharing is caring”così oggi abbiamo riempito la nostra cesta sospesa. E voi? Perchè non entrate a far parte di questa azio… -

Il paniere solidale in via Tarsia contro il Coronavirus a Napoli si riempie di libri e sulla cordicella del cesto compare il cartello: “Non si vive di solo pane, riapriamo le librerie anche in ...

Coronavirus, controlli a tappeto a Napoli: 388 sanzionati e 7 denunciati

Sempre a Napoli, in via Argine, è stato segnalato all’A.S.L. e denunciato per l’inosservanza ... A Cardito è stato sorpreso un 49enne mentre vendeva presso il proprio domicilio, sul balcone di casa, ...

