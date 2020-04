Via libera UE a Dl liquidità, Vestager: aiuta imprese in tempi difficili (Di martedì 14 aprile 2020) (Teleborsa) – La Vicepresidente esecutiva dellaCommissione europearesponsabile per la Concorrenza, Margrethe Vestager, ha salutato con favore l’approvazione arrivata oggi del regime di aiuti italiano tramite garanzie pubbliche a sostegno delle aziende colpite dalla crisi del covid-19 (il cosiddetto dl imprese) che coprirà il nuovo capitale circolante e i prestiti di investimento concessi dalle banche alle stesse aziende. “Il sistema di garanzia italiano, con un bilancio fino a 200 miliardi di euro – ha osservato Vestager in una nota -, consentirà garanzie pubbliche su nuovi prestiti e sul rifinanziamento di prestiti esistenti per tutte le imprese, comprese le grandi società. Insieme all’altro regime italiano per sostenere i lavoratori autonomi, le PMI e le società a media capitalizzazione colpite nel contesto dell’epidemia ... Leggi su quifinanza Coronavirus - via libera a quattro test per certificare l'immunità : ne servono migliaia subito

