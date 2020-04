Uomini e Donne | ex tronista duramente attaccata dai fan | la reazione

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) Sonia Lorenzini incolpata di aver copiato Giulia De Lellis Le lunghe giornate di quarantena sono ormai diventate noiose per tutti e c’è qualcuno che inventa cose da fare e sfide da lanciare. Tra queste ne citiamo una molto popolare tra le più giovani, si chiama Pillow Challenge e consiste nel coprirsi con un cuscino una parte del corpo e di fermarlo con una cintura in vita. Sono state numerosissime le influencer che hanno partecipato a questa challenge. Molte le ragazze quindi che hanno accettato la sfida e che hanno pubblicato la fotografia proprio sul loro profilo Instagram con l’hashtag #PillowChallenge. Tra queste abbiamo Sonia Lorenzini e Giulia De Lellis, giusto per citarne due. Ex protagoniste del programma. Sonia Lorenzini, però, ha stravolto la sfida utilizzando un asse da stiro al posto del classico cuscino per distinguersi ...