Ufficiali OnePlus 8 e 8 Pro il 14 aprile | foto | specifiche e prezzo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 14 aprile 2020) Oggi 14abbiamo potuto gustare in diretta streaming la presentazione8, i nuovi top di gamma del produttore cinese. Gli smartphone di questa nuova linea vantano un'ecosistema hardware gestito dal processore Snapdragon 865, con configurazioni 8/12GB di RAM LPDDR4X (8) e LPDDR5 (8 Pro) e 128/256GB di memoria interna di tipo UFS 3.0.8 Questo modello base, contraddistinto da un 'Burdenless Design', integra uno schermo Fluid AMOLED da 6.55 pollici con Always On e risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) a 90Hz e 402ppi (formato 20:9). Lacamera posteriore è tripla, con un sensore principale Sony IMX586 da 48MP (apertura f/1.75, OIS/EIS), un ultra-grandangolare da 16MP (apertura f/2.2 e angolo di 116°) ed un obiettivo macro da 2MP (pixel da 1,75µm ed apertura f/2.4), con autofocus a rivelamento di fase, a contrasto e Dual flash ...