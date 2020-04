Sky Atlantic Maratone: ecco la programmazione, da Watchmen a True Detective (Di martedì 14 aprile 2020) Dal 17 al 30 aprile, Sky Atlantic Maratone offre tantissime serie da binge-watching: disponibili Watchemn, True Detective, House of Cards e altre ancora! Fino al 30 aprile Sky Atlantic Maratone il canale giusto per scoprire o rivedere serie cult come True Detective, la trilogia 1992/1993/1994, Watchmen, Succession, Kidding e tantissime altre ancora, in una programmazione special per tutti i gusti! Sky continua così a offrire al pubblico a casa quante più alternative e modalità di fruizione possibile, mettendo a disposizione alcuni tra i più grandi successi seriali, non stop sul canale e sempre disponibili nella library on demand. Dopo le prime due settimane di programmazione con alcune delle serie più amate e celebrate, prosegue il binge watching con altri imperdibili titoli, perlopiù disponibili ... Leggi su movieplayer Sky Atlantic Maratone prosegue fino al 30 aprile con House of Cars e True Detective

Sky Atlantic Maratone - le serie tv in onda fino al 30 Aprile

Ultime Notizie dalla rete : Sky Atlantic #iorestoacasa perché per tutto il mese di aprile le migliori serie tv sono su Sky Sky Tg24 Ascolti tv 13 aprile digital e pay: pasquetta D’Amore su Sky. 20 al top con Timothy Olyphant

Su Sky Cinema Uno, Sky Atlantic Maratone e Sky Cinema #Io resto a casa2 il film L’immortale diretto e interpretato da Marco D’Amore ha conseguito 525mila spettatori cumulando anche on demand e ...

Succession, True Detective e House of Cards per Sky Maratone che andrà avanti fino a fine aprile: titoli e programmazione

Mentre Sky Atlantic si prepara a tenere incollati sullo schermo, al venerdì, i suoi abbonati con Diavoli, il suo canale +1 continuerà ad essere per tutti Sky Maratone. Dopo il successo queste ultime ...

