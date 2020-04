Panatta: «Il tennis mi manca poco. Fossi Pennetta, non tornerei a giocare» (Di martedì 14 aprile 2020) Adriano Panatta concede un’intervista a Libero. A me il tennis manca relativamente poco. Ormai non sono più uno sportivo fanatico. Gioco a golf, ogni tanto colpisco qualche pallina, ma il tennis giocato e commentato mi manca meno di quanto si possa pensare. Mi preoccupa molto quello che succede intorno a noi. A proposito della pausa forzata e delle conseguenze su Djokovic, Federer e Nadal, dice: I periodi di fermo danneggiano chi perde concentrazione e motivazioni. Loro sono giganti e questo rischio non lo corrono. Le dirò inoltre che l’età conta poco. Anzi. Chi ha più gioco di tocco e meno meccanica potrà riprendersi meglio e prima. E mi riferisco a Federer, ovviamente. Sinner. «Ha 18 anni. È vero che in questa stagione aveva intenzione di giocare molto, ma ha tutto il tempo per recuperare. Può approfittare per ... Leggi su ilnapolista Tennis - Adriano Panatta : “Giusta la decisione di spostare il Roland Garros. Gli Internazionali d’Italia vanno recuperati” (Di martedì 14 aprile 2020) Adrianoconcede un’intervista a Libero. A me ilrelativamente. Ormai non sono più uno sportivo fanatico. Gioco a golf, ogni tanto colpisco qualche pallina, ma ilgiocato e commentato mimeno di quanto si possa pensare. Mi preoccupa molto quello che succede intorno a noi. A proposito della pausa forzata e delle conseguenze su Djokovic, Federer e Nadal, dice: I periodi di fermo danneggiano chi perde concentrazione e motivazioni. Loro sono giganti e questo rischio non lo corrono. Le dirò inoltre che l’età conta. Anzi. Chi ha più gioco di tocco e meno meccanica potrà riprendersi meglio e prima. E mi riferisco a Federer, ovviamente. Sinner. «Ha 18 anni. È vero che in questa stagione aveva intenzione dimolto, ma ha tutto il tempo per recuperare. Può approfittare per ...

napolista : Panatta: «Il tennis mi manca poco. Fossi Pennetta, non tornerei a giocare» Intervista a Libero: «Ormai non sono pi… - Ubitennis : Binaghi: 'Difendo il tennis, non pochi privilegiati. Noi pronti a ripartire' (Piccardi). Panatta: 'La pausa aiuterà… - AlessandroDinoi : 10 imprese italiane negli Slam: da #Panatta a #Fognini, dalla #Schiavone alla #Vinci - -

Ultime Notizie dalla rete : Panatta tennis Panatta: «Il tennis mi manca poco. Fossi Pennetta, non tornerei a giocare ilnapolista Gioco, Partita e... Dio.! Il frate che ha portato il tennis in Monastero

Ma nessuno della mia famiglia ha mai saputo che ho pregato in ogni giorno della mia vita”. Bella storia, che però sembra rafforzare quel ruolo un po' così, quasi “diabolico”, attribuito da Panatta al ...

Matteo Berrettini e la rinascita del tennis italiano

Una stagione da record, insomma, in un anno in cui tutto il movimento del tennis italiano ha brillato. Fabio Fognini, ad esempio, ha vissuto probabilmente la migliore stagione della sua carriera; con ...

Ma nessuno della mia famiglia ha mai saputo che ho pregato in ogni giorno della mia vita”. Bella storia, che però sembra rafforzare quel ruolo un po' così, quasi “diabolico”, attribuito da Panatta al ...Una stagione da record, insomma, in un anno in cui tutto il movimento del tennis italiano ha brillato. Fabio Fognini, ad esempio, ha vissuto probabilmente la migliore stagione della sua carriera; con ...