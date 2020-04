Migliora la qualità dell’aria in Campania, ma effetti diversi sui vari inquinanti (Di martedì 14 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Uno studio svolto dall’Arpa Campania dimostra che i provvedimenti anti-coronavirus hanno avuto importanti effetti sulla qualità dell’aria nella regione. L’Agenzia ambientale ha analizzato i dati delle centraline situate nelle cinque città capoluogo, in un periodo che va dal 25 febbraio fino al 31 marzo 2020, con riferimento alle concentrazioni di inquinanti quali monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2), polveri sottili (PM2.5 e PM10), monossido di carbonio (CO), benzene. Il report pubblicato dall’Agenzia, intitolato “I provvedimenti per il contenimento del contagio da Covid-19 e la qualità dell’aria in Campania”, disponibile sul sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.arpaCampania.it/web/guest/1402, rappresenta al momento uno degli studi più dettagliati ... Leggi su anteprima24 Inquinamento e lockdown - il calo del traffico ha migliorato la qualità dell’aria. Chi lo nega fa disinformazione

Coronavirus. A Roma auto ferme ma la qualità dell'aria non migliora

