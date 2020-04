Licia Nunez e Rita Rusic attaccate | “Con Zequila trio di stron*i”

Leggi su lanostratv

(Di martedì 14 aprile 2020) GF Vip,criticate da un utente su instagram: “Condi stron*i” Molti concorrenti del Grande Fratello Vip, da due settimane a questa parte, hanno iniziato a fare dirette su instagram per parlare con i loro tantissimi fan che li hanno sempre supportati fino al loro ultimo giorno nella casa più spiata dagli italiani. E ieri è stata la volta didel GF Vip. Difatti queste ultime hanno annunciato in ogni dove che ieri pomeriggio, subito dopo pranzo, avrebbero fatto una diretta insieme sul social fotografico. Ovviamente la gioia dei loro tantissimi supporter è stata tantissima. Tuttavia c’è anche da segnalare che qualcuno ha preso la palla al balzo per attaccarle. Cos’è successo? Un utente, dopo aver letto su instagram l’annuncio di, ha voluto scriverle tra ...