La Russia non pensa più di averla scampata

gennaromigliore : Per noi la difesa della libertà di stampa è un valore costituzionale. Dopo le minacce russe a @jacopo_iacoboni e a… - ilfoglio_it : #DiMaio, che non ha detto nulla sugli attacchi della Russia a un giornale italiano, chiede a Berlino scuse ufficial… - antoguerrera : Visto che ne leggo di tutti i colori, un po' di chiarezza sul caso di Boris Johnson, Ria Novosti e la notizia milla… - Niksa_LP : RT @ComitatoCentra1: Poi dite che la Russia non ci sta aiutando - Krazy9Kat : RT @ComitatoCentra1: Poi dite che la Russia non ci sta aiutando -

Russia non Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Russia non