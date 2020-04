Incidenti: due feriti sulla A19 Palermo-Catania, chiusa carreggiata (Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - sulla autostrada A19 ‘Palermo-Catania' è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Palermo in corrispondenza del km 78,500 a Petralia Sottana (Palermo) a causa di un mezzo pesante uscito di strada. Nell'incidente si registrano due feriti. Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell'Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione. Leggi su liberoquotidiano Incidenti sul lavoro - operaio muore in provincia di Latina : schiacciato tra due bobine

TV7Benevento : Incidenti: due feriti sulla A19 Palermo-Catania, chiusa carreggiata...

Camion esce fuori strada sulla Palermo-Catania: due feriti

