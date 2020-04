Gli ombrelloni col box: come cambierà l'estate (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi apre alla possibilità di andare in spiaggia quest'estate: "Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Tra barriere in plexiglass, distanziamento, igienizzanti e mascherine, ecco come potrebbe essere la nuova stagione estiva italiana Navighiamo a vista ma la nostra stagione estiva potrebbe essere salva. Il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi infonde una speranza in più per gli amanti del mare, che non appare più un miraggio lontano. "Al mare ma con distanziamento" "Andremo al mare questa estate. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Poche ma precise le parole del sottosegretario durante un'intervista a RaiNews24 in un momento in cui il nostro Paese è ancora in piena ... Leggi su ilgiornale Si potrà andare in vacanza e al mare in estate? Quasi impossibile all’estero - limitazioni per gli alberghi : niente buffet - ombrelloni distanziati

Coronavirus - le prospettive per l’estate. Calo netto degli stranieri in vacanza. Come si andrà in spiaggia? Ipotesi mascherina - ombrelloni distanziati - app. “Ma regole subito o sarà tardi”

Si potrà andare in vacanza e al mare? Mascherine in spiaggia - 2 metri tra gli ombrelloni - no discoteche : tutte le ipotesi e chi si sta attrezzando (Di martedì 14 aprile 2020) Alessandro Ferro Il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi apre alla possibilità di andare in spiaggia quest': "Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Tra barriere in plexiglass, distanziamento, igienizzanti e mascherine, eccopotrebbe essere la nuova stagione estiva italiana Navighiamo a vista ma la nostra stagione estiva potrebbe essere salva. Il sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Lorenza Bonaccorsi infonde una speranza in più per gli amanti del mare, che non appare più un miraggio lontano. "Al mare ma con distanziamento" "Andremo al mare questa. Stiamo lavorando per far sì che possa essere così". Poche ma precise le parole del sottosegretario durante un'intervista a RaiNews24 in un momento in cui il nostro Paese è ancora in piena ...

draxlerars : RT @j_gufo: Interessante l'idea per la prossima estate di mettere il plexiglass intorno agli ombrelloni, con temperature tra gli 80 e i 100… - rebaf136 : @iannetts70 @CettaFerrara @silvia_sb_ Che poi, essendo all'aria aperta, basterebbe distanziare un po' di più gli om… - giuromos : RT @j_gufo: Interessante l'idea per la prossima estate di mettere il plexiglass intorno agli ombrelloni, con temperature tra gli 80 e i 100… - SilviaMiozzi : I plexiglass per delimitare gli ombrelloni fanno schifo. - GiovyDean : Per l'estate, si fa strada l'ipotesi di gabbiotti trasparenti in plexiglass per separare gli ombrelloni. Per il dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ombrelloni Coronavirus in Riviera, i bagnini: "Pareti in plexiglass tra gli ombrelloni? No grazie" ChiamamiCittà Coronavirus e l’incognita estate 2020: si potrà andare al mare? E viaggiare?

La mascherina invece potrebbe essere evitata nelle spiagge, visto che si tratta di un luogo aperto ma solo se si rimarrà nei pressi dell’ombrellone. Intanto si inizia a pensare a varie modalità per ...

Coronavirus, l'Ue: «Non prenotate le vacanze». E Bonaccorsi replica: «In Italia si andrà al mare»

In primis l’obbligo di distanziamento tra le persone sotto gli ombrelloni, ma anche quelle che saranno le sostanziali difficoltà di ogni stabilimento a far rispettare i divieti di assembramento in ...

La mascherina invece potrebbe essere evitata nelle spiagge, visto che si tratta di un luogo aperto ma solo se si rimarrà nei pressi dell’ombrellone. Intanto si inizia a pensare a varie modalità per ...In primis l’obbligo di distanziamento tra le persone sotto gli ombrelloni, ma anche quelle che saranno le sostanziali difficoltà di ogni stabilimento a far rispettare i divieti di assembramento in ...